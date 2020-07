Mafia-remake getoond in gameplay video

In een uitgebreid video van bijna een kwartier neemt ontwikkelaar Hangar 13 het ontwikkelproces onder de loep. Daarnaast wordt er een volledige missie getoond.

Hangar 13 legt uit dat het niet een klakkeloze kopie is van de originele Mafia, maar dat ze dus helemaal van vooraf aan zijn begonnen. In de video, die door IGN gepubliceerd is, verteld topman Haden Blackman dat veel van de gameplay elementen zijn vernieuwd, zoals het rijden en schieten. Natuurlijk is er ook een verschil te zien op grafisch gebied, waar het origineel uit 2002 komt.

Veel medewerkers die aan het origineel gewerkt hebben, hebben ook meegewerkt aan deze remake. Op 25 september mogen we er mee aan de slag. Mafia Definitive Edition komt uit voor de Playstation 4, Xbox One, Steam en in de Epic Game Store.