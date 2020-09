Mafia: Definitive edition trailer focust op de stad Lost Heaven

Er is een nieuwe video van Mafia: Definitive Edition vrijgegeven waarin Lost Heaven wordt behandeld.

In de game stap je in de voetsporen van een gangster genaamd Tommy Angelo en ga je een avontuur aan in de criminele circuits van Lost Heaven.

Mafia: Definitive Edition is van de grond af aan opnieuw gebouwd en komt op 25 september in de winkels te liggen voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De remake bevat een geüpdated script met nieuwe dialogen, uitgebreidere achtergrondverhalen en extra cutscenes. Ook zul je extra gameplay secties krijgen, net als cinematics, een opnieuw opgenomen soundtrack en andere verbeteringen.

Mafia: Definitive Edition maakt ook onderdeel uit van de Mafia Trilogy, die naast deze game ook uit de remaster van Mafia 2 en de Definitive Edition van deel drie bestaat.

Mocht je deze trilogie nog niet hebben aangeschaft, krijg je meteen toegang tot de laatste twee games als je deze alsnog in huis haalt. Ook is het mogelijk om een (of meerdere) van deze games los aan te schaffen. Al deze games en de Trilogy zijn verkrijgbaar voor de pc (via Steam en Epic Games Store), PlayStation 4 en Xbox One.

Als je Mafia 2 en 3 al op Steam hebt, krijg je overigens de upgrade naar de Definitive edities gratis. Op de PlayStation 4 en Xbox One geldt dit alleen voor Mafia 3!