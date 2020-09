Mafia: Definitive Edition heeft PC-specs

Over ongeveer een week ligt Mafia: Definitive Edition in de schappen, dus uitgever 2K Games heeft de systeemeisen voor de PC-versie bekendgemaakt.

Uit de specificaties blijkt dat je een flinke videokaart nodig hebt om aan de minimale systeemeisen te voldoen. Voor het merk Nvidia is dit de GeForce GTX 600 en voor AMD is dit de Radeon HD7870. Dat is best logisch, want in tegenstelling tot Mafia 2 en Mafia 3 is de allereerste Mafia-game vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Ontwikkelaar Hangar 13 heeft hier de engine van Mafia 3 voor gebruikt, maar heeft de plotpunten van Mafia nagenoeg onveranderd en zelfs verrijkt. Zo zijn alle dialogen compleet opnieuw opgenomen en hebben bepaalde personages meer diepgang gekregen in het script. Check hieronder de systeemeisen.

Minimale systeemeisen:

OS: Windows 10 64-bit

DirectX: Versie 11

Processor: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX-8120 3.1GHz

Geheugen: 6GB RAM

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

HDD: 50 GB

Aanbevolen systeemeisen:

OS: Windows 10 64-bit

DirectX: Versie 11

Processor: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHz

Geheugen: 16GB RAM

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

HDD: 50 GB

Mafia werd in 2002 uitgebracht voor PS2 en volgt het verhaal van Tommy Angelo, die zich omhoog werkt in de criminele wereld van de stad Lost Heaven. Hij krijgt tijdens zijn avontuur te maken met verschillende Italiaanse maffiafamilies in de stad.

Mafia: Definitive Edition komt op 25 september uit voor PS4, Xbox One, Epic Games Store en Steam. De game zou eigenlijk op 28 augustus uitkomen, maar werd door de coronacrisis uitgesteld.