EA heeft de next-gen versies van Madden en FIFA 21 bekendgemaakt. Deze zullen namelijk vanaf 4 december verkrijgbaar zijn voor de PS4 en Xbox Series X/S.

De uitgever laat weten dat de next-gen versies minder laadtijden zullen bevatten en dat de PlayStation 5 versie gebruik maakt van de haptische feedback van de DualSense controller.

Mocht je de game of ga je de game voor de release van Madden 22 en FIFA 22 nog voor de PlayStation 4 of Xbox One aanschaffen, zul je een gratis upgrade krijgen voor de next-gen versie. Mocht je de game fysiek kopen of gekocht hebben, moet je even contact opnemen met EA Support als je een van de diskloze next-gen consoles aanschaffen.

Je kunt alle progressie en content uit Ultimate Team, The Yard en beide franchise modi uit Madden 21 overnemen en alle progressie en content uit Ultimate Team en Volta uit FIFA 21.