Machines in Horizon Forbidden West zijn een stuk slimmer en dodelijker

Guerrilla Games heeft meer informatie over de dodelijke machines uit Horizon Forbidden West onthuld.

In een bericht op het officiële PlayStation Blog legt principal machine designer Blake Politeski meer uit over de ontwikkeling van de door machine aangedreven wezens uit Horizon Forbidden West. Daarnaast geeft hij ook meer details over de nieuwe ‘wezens’ die naast de 25 al eerder getoonde tot stand zijn gekomen.

Een van die nieuwe vijanden heet de Sunwing en dit is het resultaat van het feit dat de studio wat grotere gevleugelde ‘wezens’ wilde hebben. “We wisten dat we een iets grotere vliegmachine wilden dan de Glinthawk, wat resulteerde in de Sunwing – maar hij had een plaats en een rol in de wereld nodig”, legt Politeski uit.

We hebben verschillende vliegende reptielen en primitieve vogels bestudeerd om inspiratie op te doen, en kwamen met het concept van hun vleugels die zonne-energie verzamelen tijdens zonnig weer. Dit creëerde op zijn beurt een interessante gameplay-dynamiek: Sunwings zullen kwetsbaar zijn wanneer ze zonne-energie oogsten, maar zijn ook alerter voor potentiële roofdieren als ze inactief zijn.”

Er is ook een enorme nieuwe Tremortusk, die is ontworpen met ‘een knipoog naar de historische en filmische voorbeelden van de grote oorlogsolifanten’. In termen van daadwerkelijke gameplay merkte de ontwerper op dat elke machine meerdere manieren zal hebben om te worden verslagen in de nieuwe game, asset art lead Maxim Fleury:

“We hebben geprobeerd het spelers duidelijk te maken door middel van het ontwerp van de machine en hebben texturen toegevoegd om te laten zien de zwakke punten of interactieve componenten. Je moet elke machine nauwkeurig bestuderen om verschillende manieren te vinden om hem te benaderen.”

Om dit te bereiken, heeft het team gewerkt aan manieren om Aloy in staat te stellen ontmoetingen beter te overzien en te plannen voordat ze ingrijpt om de vijanden aan te pakken die rondsluipen in de omgeving. Je kunt de Override-monteur gebruiken, die terugkeert uit de eerste game, om machines te wisselen tussen agressieve en verdedigende toestanden. De machines zijn ook uitgerust met meer geluiden, waardoor je audio-aanwijzingen krijgt voor inactief zijn, anderen waarschuwen en aanvallen initiëren (dat zal nog indrukwekkender zijn via de 3D-audio van de PS5).

Horizon Forbidden West zal op 18 februari 2022 verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.