Lugubere Five Nights at Freddy’s toont zich

Met een creepy trailer werd Five Nights at Freddy’s: Security Breach onthuld.

Enge stemmen en schrikeffect

Er verscheen tijdens het PlayStation 5 event een zeer korte trailer van deze game. De stemmen gaven me een onbehaaglijk gevoel en daar kwam het schrikeffect nog eens bovenop. Helaas weten we eigenlijk nog niets van Five Night at Freddy’s. Hopelijk komt daar binnenkort meer duidelijkheid over. Naast de korte beelden verscheen er namelijk ook geen releasedatum.

De game bleef gek genoeg wel hangen door dat vreemde gevoel en creepy beelden. Zodra er meer duidelijk is, komen we uiteraard terug op Five Night at Freddy’s.