Lost Words: Beyond the Page komt ook naar andere platforms

Lost Words: Beyond the Page kwam vorig jaar in maart uit voor de Google Stadia was tot nu een exclusieve titel, maar daar komt snel verandering in. In april komt de game namelijk ook uit voor de andere platformen..

Ontwikkelaar SketchbookGames laat dit weten via Twitter. Een reden waarom de ‘exclusieve’ game nu naar de andere consoles komt wordt niet gegeven, maar we vinden het zeker niet erg. De game werd destijds erg goed ontvangen en wist verschillende prijzen binnen te halen.

In Lost Words duik je in het dagboek van een jong meisje die het volschrijft met wilde verhalen. Je kruipt in de huid van de door haar verzonnen superheld en speelt zo door alle wilde avonturen heen. Lost Words: Beyond the Page moet op 6 april verschijnen voor de PC, Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Wil je een wat duidelijker beeld van de game, check hier dan hier een van de toffe trailers.