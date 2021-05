Lost Soul Aside komt naar de PS5

Het nieuwe actie-spel Lost Soul Aside komt naar de PlayStation 5. Dat werd aangekondigd door de Lost Soul Aside Twitter-pagina.



Lost Soul Aside werd in 2016 aangekondigd en zal uitkomen op de PlayStation 4 en PC. Nu heeft de Lost Soul Aside Twitter-pagina laten weten dat de game ook beschikbaar zal zijn op PlayStation 5.

De opkomende indie actie spel heeft veel aandacht gekregen van gamers toen het werd aangekondigd. De game lijkt op een combinatie van Devil May Cry’s actie en de artstyle van Final Fantasy XV. Alhoewel dat opmerkelijk is maakt dat het niet bijzonder. Het feit dat de game destijds werd ontwikkeld door één persoon is wat het bijzonder maakt. Dankzij de populariteit dat daaruit is ontstaan heeft de game funding gekregen van Sony, maar ook een team om de game verder te ontwikkelen.

De game heeft vooruitgang gemaakt sinds de aankondiging in 2016. Laatst is er een gameplay video uitgebracht van ongeveer achttien minuten lang. Op basis daarvan is het duidelijk dat Lost Soul Aside een uitdagende game zal zijn met fast paced combat. Het is onduidelijk wanneer de game uit zal komen; voor mensen die updates willen krijgen over de game kunnen een Discord kanaal waarin er over de game gediscussieerd kan worden.