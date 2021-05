Lost Judgment is aangekondigd door Sega en Ryu Ga Gotuku Studio. Check hier snel de trailer!



Het vervolg op Judgment, de spin-off game gebaseerd op de Yakuza-reeks, is aangekondigd door Sega en Ryu Ga Gotoku Studio. Lost Judgment zal geen elementen hebben van Yakuza: Like a Dragon, in andere woorden het zal geen turn based RPG zijn. De game zal een action-adventure zijn, spelers kunnen vloeiende combat verwachten. Er worden nieuwe vechtstijlen toegevoegd aan de game die de speler kan gebruiken om vijanden te verslaan.

De announcement trailer van de game plaatst het verhaal voorop. Het lijkt er op dat de game een moord-mysterie zal zijn. Het verhaal zal emotionele momenten bevatten voor de hoofdpersonage Takayuki Yagami en een aantal interessante set-pieces. De game zal zich niet alleen in Kamurocho, maar ook in een ander gedeelte in Japan, namelijk in Yokohoma. Yokohoma zal een levende stad zijn met een dag en nacht cyclus.

De stad zal een middelbare school bevatten waar Yagami undercover zal moeten gaan. Ook zal je daar verschillende activiteiten kunnen ondergaan met side stories. De side stories zijn, volgens de ontwikkelaars, vol met tranen, gelach en zelfs een element van spanning. Lost Judgment zal een wereldwijde release krijgen op 24 september 2021 en zal uitkomen op PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X | S en Xbox One.