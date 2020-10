Losse onderdelen Call of Duty Modern Warfare verwijderen straks mogelijk

Het installiebestand van Call of Duty: Modern Warfare is inmiddels zo’n 225GB groot. Heb je een PC met enkel een kleine SSD kan het zijn dat dit het enige spel is waar je ruimte voor hebt. Gelukkig komt hier snel een oplossing voor!

Ondanks dat ook een oplossing biedt, zou het natuurlijk veel mooier zijn dat het spel nog beter gecomprimeerd wordt, waardoor het geheel totaal kleiner is. Dat zit er helaas niet in, dus biedt Infinity Ward straks de optie aan om losse delen te verwijderen. Op die manier kun je ruimte besparen.

Dit laat Paul Haile, Production Director bij Infinity Ward, weten via Twitter. De nieuwe optie wordt morgen toegevoegd via een update. Welke onderdelen je precies kunt verwijderen weten we helaas nog niet, maar op de Playstation ziet het er alsvolgt uit:

Mochten er nog patch notes verschijnen met verduidelijking van de nieuwe functie dan laten we je dit uiteraard weten! Ook is dit weekend de bèta voor Call of Duty Black Ops: Cold War. Zodra de exacte tijden beschikbaar zijn laten we het je weten. Welke speelmodus beschikbaar zullen zijn, vind je hier.