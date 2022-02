Loot boxes en gokken: waar moet je op letten?

Loot box is een Engels woord. Het betekent letterlijk buitdoos. Het zijn dus virtuele schatkistjes; pakketjes met een buit of beloning. Waar kun je deze loot boxes vinden en wat zijn mogelijke problemen die hiermee gepaard gaan? Dat is waar we vandaag dieper op in willen gaan.

Wat zijn loot boxes?

Zoals hierboven uitgelegd zijn loot boxes pakketjes met een bepaalde beloning. Het zijn gokspelletjes die door de ontwikkelaars aan games worden toegevoegd. Op deze manier kun je extra dingen ‘winnen’ die je kunnen helpen om verder in het spel te geraken. Loot boxes kunnen zowel verkregen als gekocht worden en zijn een combinatie van kansspelen en behendigheidsspelen.

De beloning uit een loot box kan een economische waarde hebben en kan ook verhandeld worden. Het aanbieden van dergelijke prijzen is verboden voor bedrijven die geen vergunning hebben voor het aanbieden van kansspelen.

Wellicht is het bekendste voorbeeld FIFA21. De ontwikkelaar van dit spel is al eens op de vingers getikt voor het aanbieden van loot boxes, maar dreigen nu toch een boete van 10 miljoen te krijgen voor het niet aanpassen van het spel.

Wat is de aantrekkingskracht van loot boxes?

Je weet vooraf niet wat er zich in een loot box bevindt. Dit verrassingselement maakt het extra spannend. Want stel nu dat er iets inzit waardoor je veel beter wordt in het spel? Wellicht zit het voorwerp, de vaardigheid of de bonus waar je op hoopt niet in de eerste loot box, maar wel in de tweede. En anders misschien wel in de derde!

Wat zijn de problemen?

Loot boxes kunnen verschillende problemen met zich meebrengen wanneer je niet speelt bij een online casino met licentie. We zullen de problemen hieronder verder toelichten.

Financiële problemen

Doordat er een kans bestaat dat er iets in de loot box zit dat je heel graag wilt hebben, is het verleidelijk om door te gaan met aanschaffen van loot boxes totdat je de ultieme prijs hebt gewonnen. Daar kunnen echter hoge kosten aan verbonden zijn!

Er zijn gevallen bekend dat kinderen op deze manier de hele bankrekening van hun ouders leeg hebben gemaakt. Dat kan uiteraard tot flinke financiële problemen leiden.

Gok- en verslaving problemen



Je hebt geen invloed op de inhoud van een loot box, maar deze heeft soms wel waarde. Omwille van deze reden wordt een loot box als een vorm van gokken gezien. Dit is verboden zonder vergunning.

Een ander probleem is dat er bij loot boxes geen leeftijdscontrole plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot het gokken bij online casino’s. Daar moet je een account openen en je ook legitimeren. Zo worden kinderen onder de 18 jaar beschermd tegen zichzelf en de verleiding van het gokken, evenals de daaruit voortkomende financiële verplichtingen. Jonge mensen zijn namelijk vatbaarder voor de verleidingen van kansspelen en zullen sneller een gokverslaving ontwikkelen.

Daarnaast is er bij loot boxes mogelijk sprake van oneerlijk spel en is er geen bescherming van de consument van toepassing, wat wel verplicht is bij het deelnemen aan een kansspel. Ook volwassenen kunnen een gokverslaving ontwikkelen. De aanwezigheid van loot boxes kan de kans hierop vergroten. Bovendien kunnen ze bij mensen die zich al bewust zijn van een (beginnende) gokverslaving tot problemen leiden, omdat het heel onschuldig lijkt.

Is er een echt verschil tussen loot boxes en gokken?

We kunnen dus wel stellen dat er zeer weinig tot geen verschil is tussen het openen van loot boxes en gokken. Beide activiteiten kosten geld zonder dat je weet wat er tegenover staat.

De kansspelautoriteit heeft al in 2018 onderzoek gedaan naar het bestaan van loot boxes. Zij kwamen tot de conclusie dat 4 van de 10 onderzochte loot boxes in strijd met de wet waren. Daarop is een plan van aanpak vastgesteld.

Ook zullen zij de wet handhaven als er aanbieders zijn die loot boxes aanbieden en zich niet aan de geldende regels houden. De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod in een veilige omgeving. Eind vorig jaar hebben 10 gokbedrijven een vergunning voor het aanbieden van gokspelen gekregen. Zij voldoen allemaal aan de regels die hiervoor gelden, van leeftijdscontrole tot ondersteuning bij een mogelijke gokverslaving.

Veilig gokken in een online casino

Bij casino’s die een licentie hebben gekregen van de Kansspelautoriteit kun je ervan uit gaan dat je veilig kunt gokken. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een online casino waar je met lage bedragen kunt gokken, dan zijn daar verschillende opties voor. In zulke soort omgeving zijn loot boxes toegestaan omdat deze casino’s streng gecontroleerd worden door de Kansspelautoriteit.

Conclusie

Loot boxes zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen en mede daardoor is lang niet iedereen op de hoogte van het bestaan ervan. Dat geldt ook voor de mogelijke gevolgen en problemen die loot boxes met zich meebrengen. De mogelijke gevolgen strekken zich uit van financiële problemen tot het ontwikkelen van een gokverslaving. Zorg daarom dat je een vertrouwd online casino kiest met een licentie.

Het is een goede zaak dat de Kansspelautoriteit de ontwikkeling en het aanbod van loot boxes nauwkeurig in de gaten houdt om problemen te voorkomen en de consumenten te beschermen.