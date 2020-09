Livestream over Pokémon Sword & Shield-uitbreiding op komst

Liefhebbers van Pokémon Sword & Shield opgelet! Morgenmiddag wordt een livestream uitgezonden met informatie over de nieuwe Crown of Tundra-DLC.

The Pokémon Company komt morgen met een nieuwe livestream over The Crown of Tundra, de tweede en laatste uitbreiding voor Pokémon Sword & Shield. Tijdens de stream wordt nieuwe informatie gedeeld over de DLC. Vermoedelijk wordt ook een releasedatum bekengemaakt en horen we wat er allemaal te beleven valt in de uitbreiding.

The Crown of Tundra komt deze herfst uit en speelt zich af -zoals de naam al doet vermoeden- in besneeuwd toendragebied. In totaal worden ongeveer honderd nieuwe Pokémon toegevoegd aan de Pokédex. Ook kan je nieuwe legendarische Pokémon vangen in Dynamax Adventure, een nieuwe co-op modus. Daarnaast kan je ook nog meedoen met de Galarian Star Tournament, een nieuwe versie van de Galar Pokémon League.

Morgenmiddag om 15:00 Nederlandse tijd wordt de livestream uitgezonden op YouTube.