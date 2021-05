LittleBigPlanet-servers gesloten na aanvallen van hackers

De servers van LittleBigPlanet zijn tot nader bericht gesloten. Uitgever Sony heeft deze keuze gemaakt nadat hackers vervelende berichten bleven verspreiden binnen de community.

DDoS-aanvallen waren sinds afgelopen maart al regelmatig te zien bij de servers. Vandaar dat diens beschikbaarheid gammel te noemen was. Nu is voor Sony echter de maat vol. De LittleBigPlanet-community zou onder andere bestookt zijn met transfobe berichten. Sony heeft daarom besloten om tot nader order de servers te sluiten. Het lijkt er op dit moment op dat dit een tijdelijke actie is. Het is daarom nog niet bekend wanneer de servers weer online zouden komen.