Little Nightmares II demo nu verkrijgbaar op pc

De demo van Little Nightmares II is vanaf vandaag speelbaar op pc, op Steam en GOG.com, voorafgaand aan de game-release op 11 februari 2021.

In de demo staan spelers in Mono’s schoenen en worden ze wakker in een angstaanjagende onbekende wereld, waar ze op verkenning gaan om de duistere geheimen van de Hunter’s cabin te ontdekken. De demo komt binnenkort ook naar consoles.

Ook is vanaf vandaag de Standard Edition van Little Nightmares II beschikbaar voor digitale pre-order op PlayStation Network, de Microsoft Store, Steam en GOG.com. De Digital Deluxe Edition is ook verkrijgbaar op PlayStation Network, Steam, and GOG.com. Spelers krijgen in de Deluxe Edition toegang tot The Nomes’ Attic (een DLC-pakket voor Little Nightmares II), de volledige digitale soundtrack (gecomponeerd door Tobias Lilja), een digitaal artbook, Mono en Six avatars en wallpapers voor PC of een dynamisch thema voor de PlayStation 4. Alle pre-orders ontvangen de Mokujin-hoed voor Mono als bonus.

Fysieke pre-orders voor de Day One Edition en TV Edition (in Europa) zijn hier nog steeds beschikbaar. De tv-editie zal, naast de Nomes ’Attic DLC en Mokujin-masker, de complete soundtrack van de game bevatten, evenals een exclusief diorama van Mono & Six, een artbook, een steelbook en stickers van de game.

Little Nightmares II is vanaf 11 februari 2021 beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, en later in 2021 voor PlayStation 5 en Xbox Series X | S met een gratis upgrade voor eigenaars van de PlayStation 4 of Xbox One versie.