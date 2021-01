Little Nightmares II-demo nu te downloaden op consoles [update]

Even een game kunnen uitproberen voor je ‘m aanschaft is natuurlijk altijd fijn. Zo lijkt Bandai Namco er op te hinten dat Little Nightmares II vlak voor de release in februari ook nog een demo krijgt op de consoles.

[UPDATE]

Dezelfde Twitter-account heeft aangegeven dat de demo vanaf nu te downloaden is.

[Originele bericht]

PC-gamers konden eind vorig jaar al aan de slag met de demo, waarbij je het Wilderness-level kon ontdekken. Gezien Little Nightmares II ook op de Playstation, Xbox en Nintendo Switch verschijnt is het niet meer dan logisch dat ook spelers op die platforms de game even kunnen proberen.

Vanmorgen vroeg stuurde de officiĆ«le Twitter-pagina een tweet de wereld in met de mededeling dat het een grote dag is. Wat een dag dan zo groot zou maken, vlak voor de release, is natuurlijk de vraag. Verschillende demo pagina’s zijn opgedoken, de kans dat dit de aankondiging van vandaag is, is dus aannemelijk. We wachten vooralsnog geduldig af en uiteraard kun je het hier terugvinden als we meer weten!