Little Nightmares 2 demo trailer

Een demo trailer? Ja, eentje die officieel aankondigt dat je de demo kan proberen!

Over een paar weken kunnen we aan de slag met Little Nightmares 2, de opvolger van de verrassend goede thriller indiegame uit 2017! De trailer laat zien dat de gameplay weer precies dezelfde fantastische sfeer neerzet die we kennen uit de eerste game.

Little Nightmares 2 zal op 11 februari uitkomen voor PlayStation 4, Xbox One, Switch en PC. Er komt later dit jaar een gratis next-gen update voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S. De demo is wel beschikbaar op alle eerder genoemde platforms.