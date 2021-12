Neostream Interactive’s Little Devil Inside gaat in de winter van 2022 uitkomen.

Dit bevestigde uitgever Sony middels een video op Instagram. In deze videocompilatie van games kwam Little Devil Inside onder andere naar voren. Naar verwachting zal een exacte releasedatum dus nog volgen. De action-adventure game wordt verwacht voor de PC, PS4 en PS5. Op een later moment zal het spel ook uitkomen voor de Switch en Xbox-consoles.