Little Devil Inside uitgebreider getoond

De actiegame Little Devil Inside laat meer zien van het reizen en van de wereld.

Ook zien we meer van de wereld om je heen. Wat is er precies allemaal te doen in de weide wereld? Je kunt met mensen praten en ze helpen, of met een groep op pad gaan. Maar Billy moet ten alle tijden weer door om zijn taken te voltooien, in een snel vreemder wordende wereld.

Naast het vele vechten met monsters en andere duistere krachten, moet hij ook zorgen dat hij overleefd. Billy moet eten en drinken, en voldoende rust pakken. Hoe kun je anders al dat kwaad verslaan! Check vooral hieronder de video.