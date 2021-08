Litte Nightmares 2 krijgt next gen-upgrade

Ontwikkelaar Tarsier Studios had eerder al aangegeven dat er een gratis update zou komen voor de next gen consoles, maar wanneer wisten we niet. Nu wordt verteld dat de deze Enhanced Edition per direct beschikbaar is!

De vernieuwde versie komt zes maanden na het origineel, die overigens erg goed werd ontvangen en voor goede verkoopcijfers heeft gezorgd. In de Enhanced Edition kun je echter nog beter, en mooier, griezelen, met raytracing, verbeterde textures en particles, ongekend snelle laadtijden en 3D geluid, bij gebruik van een 5.1 of 7.1 audiosysteem.

Net als steeds meer andere games op de next gen consoles kun je ook hier kiezen tussen twee grafische standen; beauty en performance. De eerste bied een betere resolutie en ray tracing, waarbij de game op 30 frames per second en op 4K zal draaien. Kies je voor de tweede optie, dan ligt de focus op een soepelere ervaring, waarbij 60 frames per second wordt aangehouden. Hierbij wordt de resolutie opgeschaald tot 4K en kun je ook van ray tracing genieten.

Bekijk hieronder de trailer, lees hier onze review over de game en neem dan vooral het goeie besluit om de game aan te schaffen! De Enhanced Edition is voor de Playstation 4 en 5 en Xbox Series X|S beschikbaar.