LinkedIn profiel Naughty Dog medewerker vermeldt nieuw project

Sinds de lancering van The Last of Us Part 2 is Naughty Dog alles behalve stil gaan zitten. Zo zijn er een aantal medewerkers die een promotie hebben gekregen en lijkt men bezig te zijn met een nieuw project.

Dit is overigens niet het enige wat de Uncharted-ontwikkelaar voor ons in petto heeft, want Naughty Dog zou mogelijk ook nog bezig zijn met een multiplayer voor The Last of Us: Part 2.

Echter is dat nog niet helemaal duidelijk, maar dat is bij het nieuwe project wat minder het geval. In de afgelopen maanden hebben Richard Cambier en Vinit Agarwal een promotie gekregen. Zij waren de hoofd ontwerpers van de Game of the Year van 2020 en zijn nu doorgegroeid naar game director en co-director.

Ook audio director Robert Krekel kreeg een promotie en die is mede daardoor sinds augustus bezig met een nieuw project van de ontwikkelaar. Uiteraard is er nog niks bekend over deze game en houd er maar alvast rekening mee dat we daar voorlopig niks over zullen horen. Uiteraard houden we het voor jullie in de gaten! Wat hopen jullie dat Naughty Dog voor ons in petto heeft? Laat het ons weten in de reacties!