Lijst speelbare personages Marvel’s Avengers ontdekt

Dit weekend was de Marvel Avengers beta voor het eerst speelbaar voor het grote publiek. Nieuwsgierigen hebben daardoor een kijkje kunnen nemen in de code en vonden daar een interessante lijst.

Zoals bij veel beta’s, zitten er veel referenties naar toekomstige onderdelen in verstopt, waaronder een aanzienlijke lijst speelbare Avengers.

Zo groef Data-mijner Robo-Matters deze lijst op uit de executable folder van de beta en zette zijn bevindingen in deze video. Verder hadden alle gevonden namen het “UnlockPlayableCharacter_” voorvoegsel.

De volledige lijst bevat de basis Avengers opstelling, de reeds bevestigde toevoeging van Ant-Man, maar bovendien een aanzienlijk aantal helden en heldinnen uit het Marvel Cinematic Universe.

Zo is er Hawkeye, die de line-up van de eerste Avenger film compleet maakt. Daarnaast zijn er nog andere favorieten zoals Scarlet Witch, Vision, Falcon, War Machine en Winter Soldier. Verder zijn er ook latere toevoegingen van de MCU als Doctor Strange, Wasp en Captain Marvel van de partij.

Er zijn ook een aantal (nog) onbekende MCU personages zoals Quake en Mockingbird. She-Hulk en Kate Bishop vallen hier ook onder, maar staan echter wel gepland voor MCU-tv series.

Hier is de volledige lijst van personages die gevonden zijn:

Ant-Man

Black Panther

Captain Marvel

Captain America

Doctor Strange

Falcon

Hawkeye

Hulk

Hulkbuster

Iron-Man

Kamala

Kate Bishop

Mar-Vell

Mockingbird

Quake

Scarlet Witch

She-Hulk

Thor

Vision

War Machine

Wasp

Black Widow

Winter Soldier

Overigens worden een paar Avengers dubbel genoemd op de lijst, maar dat kan zijn reden hebben. Zo is de Hulk-Buster al speelbaar als upgrade van Iron-Man, maar het kan zijn dat deze als losstaand personage speelbaar wordt. Daarnaast is er Mar-Vell en Captain Marvel welke in dit geval wellicht twee verschillende personages kunnen worden.

Bovendien is er nog een lijst uit de code opgegraven door 6plus4equals52 met personage-items. Deze wijzen onder andere naar Captain Marvel, She-Hulk, War Machine en niemand minder dan Peter Parker.

Kortom, het feit dat Peter Parker wel in deze code te vinden is en niet als Spider-Man in de personage lijst geeft weer aan hoe deze vast zit aan zijn PlayStation exclusiviteit.