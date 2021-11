Square Enix heeft laten weten dat Life is Strange True Colors op 7 december 2021 digitaal verschijnt voor de Nintendo Switch.

Op 25 februari 2022 gevolgd door de lancering van de fysieke versie. Dit is de eerste keer dat deze bekroonde franchise op een handheldplatform verschijnt.

De Switch-editie van Life is Strange: True Colors is specifiek voor dit Nintendo-platform ontwikkeld. Daarbij heeft het ontwikkelteam gestreefd naar de best mogelijke ervaring door het optimaliseren van zowel de beelden als de prestaties. Dit bracht vele technische uitdagingen met zich mee, waaronder het herzien van alle personage-modellen, omgevingsobjecten en flora in de game, naast het bouwen van een geheel nieuwe belichtings-engine.

“We vinden het geweldig dat we nu eindelijk een Life is Strange-ervaring kunnen aanbieden op de Nintendo Switch, zodat spelers zowel thuis als onderweg van Life is Strange: True Colors kunnen genieten,” zegt Jon Brooke, co-studiohoofd bij Square Enix External Studios. “Dit is de meest geavanceerde game in de serie, dus was het voor ons belangrijk om ook voor dit nieuwe platform een hoge standaard te behouden voor de beelden, prestaties en optimalisatie. We zijn heel blij met hoe de Switch-versie is geworden en kunnen niet wachten om onze geweldige spelers-community nog verder te zien groeien met deze release.”

Wanneer haar broer omkomt bij een verdacht ongeluk, moet Alex Chen haar grillige, paranormale Empathy-kracht gebruiken om de geheimen te ontdekken die de waarheid verhullen. De reis, krachten en toekomst van Alex liggen volledig in handen van de speler.

Life is Strange: True Colors is vanaf 7 december 2021 verkrijgbaar in de Nintendo Switch eShop en vanaf 25 februari 2022 als fysieke release. De game is nu ook al verkrijgbaar voor PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox Series X|S, Xbox One, pc Steam, GeForce NOW en Google Stadia.