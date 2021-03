Life is Strange: True Colors aangekondigd en verschijnt in september

Square Enix heeft een nieuw deel uit de Life is Strange reeks aangekondigd, True Colors, verschijnt overigens niet meer als losse afleveringen, en zal vanaf september verkrijgbaar zijn.

De game is een voortzetting van de algehele thematische stijl van de serie, maar breekt met de verhalen van de twee vorige games door een nieuwe hoofdrolspeler met een nieuwe bovennatuurlijke kracht te introduceren, een nieuw mysterie op te laten lossen op een nieuwe locatie en een (bijna) volledig nieuwe cast.

In True Colors zullen spelers de rol aannemen van Alex Chen, een jonge Aziatisch-Amerikaanse vrouw die opgroeide in pleeggezinnen. Alex wordt uitgenodigd in het pittoreske stadje Haven Springs door haar broer, van wie ze al acht jaar vervreemd is. Ze arriveert, ontmoet de mensen van dit prachtige stadje aan de voet van de bergen, en dan slaat het noodlot toe. Haar broer komt om bij een ongeval.

Alles is echter niet wat het lijkt – en dit is waar Alex’ ‘kracht’ in het spel komt. Volgens de Life is Strange-traditie heeft Alex een unieke vaardigheid – of een vloek, zoals ze het aan het begin van het spel noemt. Alex kan de emoties van anderen voelen, die voor haar en de speler worden weergegeven in briljante uitbarstingen van kleur rond mensen – vandaar de titel van het spel, True Colors. Met behulp van deze paranormale kracht van empathie probeert Alex te ontdekken wat er echt met haar broer is gebeurd.

Alex is een beetje muzikaal, en tijdens het spel speelt ze soms gitaar en zingt ze. In de eerste beelden zien we haar een kleine solo-akoestische cover van Radiohead’s Creep spelen, een ideale keuze voor een personage dat gezegend / vervloekt is met een bovennatuurlijk vermogen.

Muziek blijft natuurlijk een grote rol spelen in de serie, en True Colors zal nieuwe nummers bevatten van mxmtoon en Novo Armor, plus gelicentieerde nummers van onder meer Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin en Radiohead.

Aangezien dit een geheel nieuw verhaal is, hoeven spelers de vorige titels in de Life is Strange-serie niet te hebben gespeeld. Er is echter minstens één kleine overdracht voor fans – Steph, die fans zich zullen herinneren van Life is Strange: Before the Storm, is een inwoner van Haven Springs. Steph is eigenlijk een van de twee potentiële romantische interesses voor Alex in True Colors, terwijl de andere Ryan is, een nieuw personage.

Naast het geheel nieuwe verhaal brengt Life is Strange: True Colors ook een aantal veranderingen achter de schermen. De originele Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod Games keert niet terug naar de franchise, maar True Colors komt van de Amerikaanse ontwikkelaar Deck 9 Games – dezelfde studio die verantwoordelijk is voor LiS spin-off Before the Storm.

Deck 9 Games is erg positief over hun tweede Life is Strange-game. Voor het eerst in LiS worden personages weergegeven met behulp van opnametechnologie met volledige prestaties. Je zult de mogelijkheid hebben om een ​​deel van de stad Haven Springs nog uitgebreider te verkennen. De studio beschrijft het als de meest visueel geavanceerde deel uit de serie.

Bovendien verandert het release-formaat. Hoewel het verhaal nog steeds wordt opgesplitst door duidelijke hoofstukken, die je voor pauzes kunt gebruiken, hoef je niet te wachten tot elke aflevering opeenvolgend wordt uitgebracht. De episodische structuur is verdwenen; op de dag van release kun je de volledige game kopen en desgewenst op de eerste dag bingen.

Life is Strange: True Colors is vanaf 10 september beschikbaar voor PS4 / PS5, Xbox One / Series X / S, Stadia en pc via Steam en de Windows Store. Er zijn Standard-, Deluxe- en Ultimate-edities van de game beschikbaar. Als je een pre-order plaatst, krijg je een aantal bonusoutfits voor Alex.

Naast het bovenstaande krijgen de originele Life is Strange en de prequel spin-off Before the Storm ergens in de herfst van 2021 een geremasterde collectie. Deze remaster bevat verbeterde beelden en animaties, waarbij beide games op Unreal Engine 4 draaien. De remaster zal eerst verschijnen als onderdeel van de Life is Strange: True Colors ultieme editie, maar zal later ook als een standalone game verschijnen.