Life is Strange: Remastered Collection wordt uitgesteld naar 2022. Dankzij de corona pandemie heeft de Life is Strange team die keuze moeten maken. Dat is bekend gemaakt op de Life is Strange Twitter-pagina.



Dit jaar werd de Life is Strange: Remastered Collection aangekondigd; samen met het vervolg Life is Strange: True Colors. Life is Strange: True Colors (behalve de Switch versie) wordt niet uitgesteld. De release op 10 september staat vast. De Switch versie komt dit jaar nog uit, maar het is nog niet zeker wanneer. De game krijgt op 30 september een dlc genaamd Wavelengths.

Gamers die Life is Strange: True Colors Ultimate Edition hebben besteld krijgen nog steeds de remastered collection. De reden waarom de remastered collection is uitgesteld is vanwege de corona pandemie. De team zou minder druk krijgen als er meer tijd tussen de games zou zitten.

De Twitter-post heeft geen specifieke datum gegeven. Voor nu is het bekend dat de game aan het begin van 2022 zal worden uitgebracht. De Life is Strange team bedankt iedereen en geeft aan dat fans hun social media in de gaten moet houden.