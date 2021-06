Life is Strange True Colors komt gelijktijdig met de andere platforms, maar voor de remaster collectie zullen Switch-gebruikers iets langer moeten wachten.

Life is Strange remaster collectie staat voor later dit jaar gepland en bevat het eerste deel en diens prequel van de serie. True Colors is een nieuw deel dat eerder deze week al bij Square Enix getoond werd. Deze game staat voor 10 september gepland.