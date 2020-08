Lever jouw geestenvrienden af in het hiernamaals in het vrolijke Spiritfarer

Ontwikkelaar Thunder Lotus Games heeft vandaag een nieuwe trailer gelanceerd voor hun aankomende bizarre, maar vrolijke game Spiritfarer.





In Spiritfarer ben jij de veerman voor de doden die op weg zijn naar het hiernamaals. Het is aan jou om ze te begeleiden over ze zeeën in jouw schip die je zelf moet bouwen én managen, om ze zo veilig en wel over te brengen naar de andere kant. Niet alleen is het een managementspel, maar ook een avontuur-en platformspel. Hoewel het concept duister klinkt, is de hele toon van het spel juist vrolijk: de graphics zijn handgetekend en kleurrijk.

Spiritfarer zal in 2020 verschijnen op de Nintendo Switch, PS4, Xbox One en PC.