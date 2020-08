In Kingdoms of Amalur: Re-reckoning is het mogelijk om Finesse te gebruiken als je speelstijl. Dit betekent dat je de vijand aanvalt wanneer zij dit niet verwachten.

In de bovenstaande trailer zien we de speelstijl kort voorbij, maar als je dat niet bevalt kun je natuurlijk ook gewoon volop in de aanval gaan. Kingdoms of Amalur: Re-reckoning verschijnt op 8 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.