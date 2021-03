Lekker knallen in PlayStation VR met Fracked

Sony heeft gisteren in een post op haar blog PlayStation VR-game Fracked aangekondigd.

De game wordt ontwikkeld door nDreams en verschijnt deze zomer op PlayStation 4. De actievolle VR-game speelt zich af op een desolate faciliteit ergens in de bergen. Het is aan de spelers om al schietend en klimmend de wereld te redden van the Fracked – een leger zwaar bewapende interdimensionale maniakken.



Het spel is ook speelbaar op PlayStation 5. Hier geniet de game o.a. van een betere framerate, resolutie en snellere laadtijden. Benieuwd naar Fracked? Bekijk hieronder dan snel de trailer!