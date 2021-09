Leiderschap staat centraal in nieuwe trailers Guardians of the Galaxy

Square Enix heeft twee nieuwe Guardians of the Galaxy trailers vrijgegeven, waarin de leiderschap van Peter Quill zowel op als buiten het strijdveld, wordt getoond.

In de eerste video gaat Senior Gameplay Director Patrick Fortier in op hoe de Guardians samenwerken in de strijd, terwijl de tweede zich richt op hoe spelers de Guardians daarbuiten kunnen leiden.

Net zoals ze allemaal hun eigen onderscheiden persoonlijkheden hebben buiten de strijd, heeft elke Guardian op dezelfde manier zijn eigen unieke specialiteiten en vaardigheden op het slagveld, waarbij hun strategisch management van het grootste belang is voor spelers die hopen de enorme hoeveelheid verschillende vijanden die ze tegen zullen komen te verslaan terwijl op avontuur door de kosmos. Rocket fungeert als de multi-target explosievenspecialist van de groep, Groot als de beschermer en genezer, Drax als de duizelingwekkende sloopkogel, Gamora als de moordenaar met veel schade en Star-Lord als, natuurlijk, de veelzijdige zogenaamde leider.

In Marvel’s Guardians of the Galaxy krijgen spelers niet alleen de mogelijkheid om de Guardians te leiden in de strijd. Zoals te zien is in de tweede video, zijn ze ook verantwoordelijk voor het sturen van hun teamgenoten in de goede richting terwijl ze van en naar een overvloed aan iconische Marvel-locaties in de Milano reizen. Het maken van keuzes (en omgaan met de gevolgen) is een essentieel onderdeel van het zijn van een leider en het is op dezelfde manier de kern van de Marvel’s Guardians of the Galaxy-ervaring, van beslissen hoe een gesprek moet worden aangepakt, tot het toewijzen van vaardigheidspunten, tot het kiezen tussen comicbook-accurate en originele outfits, en meer.

Guardians of the Galaxy staat voor 26 oktober gepland voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch (Cloud versie), Xbox One en Series S/X.