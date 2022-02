LEGO Star Wars: The Skywalkers Saga is goud

Het heeft uiteindelijk wat langer geduurd dan verwacht, maar LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is goud gegaan.

Via Twitter laat ontwikkelaar TT Games weten dat ze klaar zijn met de ontwikkeling van de game. In principe betekent dat versie 1.0 klaar is, maar dat er achter de schermen nog wel aan een day one patch. Daarentegen zou LEGO Star Wars: The Skywalker Saga in principe niet meer kunnen worden uitgesteld.

In de game kunnen spelers alle avonturen uit de negen Star Wars-films rondom de Skywalker-familie volgen. Er zullen meer dan 300 speelbare personages aanwezig zijn. Vanaf 2 april is de game verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One en Series-consoles.