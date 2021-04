LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wederom uitgesteld

Traveller’s Tales heeft laten weten dat LEGO Star Wars: The Skywalker Saga de release van deze lente niet gaat halen.

Op Twitter geeft de ontwikkelaar te kennen dat ze meer tijd nodig hebben om van The Skywalker Saga de grootste en beste LEGO Star Wars game ooit te maken. Het project is immers immens groot en bevat alle negen films van de Skywalker Saga. In totaal zullen er ruim 500 personages speelbaar zijn en zijn er per aflevering vijf missies te spelen.

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd — TT Games (@TTGames) April 2, 2021

LEGO Star Wars stond oorspronkelijk voor vorig jaar gepland, maar werd uitgesteld naar de lente. Helaas is dit dus ook niet haalbaar en zullen we geduldig moeten wachten tot de ontwikkelaar een nieuwe releasedatum bekendmaakt. De game is in ontwikkeling voor de PC, Nintendo Switch PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.