LEGO Star Wars: Skywalker Saga verschijnt op 5 april

Warner Bros heeft LEGO Star Wars: Skywalker Saga voorzien van een releasedatum. De game met daarin alle avonturen van de Star Wars-films zal op 5 april gaan verschijnen.

In LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ervaren spelers gevechten als nooit tevoren in een LEGO-spel: verschillende aanvallen kunnen aaneen worden geschakeld om een comboreeks te vormen en tegenaanvallen af te weren. Met de nieuwe schietbesturing en -mechanismen kun je nauwkeurig richten en beschutting zoeken om je volgende move te plannen, of de vaardigheden van een Jedi toepassen door een lichtzwaard te hanteren en de kracht van de Force te gebruiken.

Reis door de ruimte met de hemelkaart op je holoprojector om je koers door de saga uit te zetten, en ontgrendel geleidelijk aan planeten om onderweg te verkennen. Tijdens de ruimtereizen kun je deelnemen aan heldhaftige luchtgevechten tegen vijandelijke schepen, legendarische voertuigen besturen zoals de Millennium Falcon™, keizerlijke TIE fighters™, rebelse X-wings™, en nog veel meer. Eenmaal op je bestemming kun je kiezen of je het hoofdverhaal wilt voortzetten of uitdagende missies en puzzels wilt onderzoeken in het heelal.

Verkennen levert beloningen op: zo ontdek je Kyber-stenen die nieuwe functies en betere vaardigheden ontgrendelen voor een reeks personageklassen, waaronder Jedi, held, Dark Side, schurk, jutter, schavuit, premiejager, astromech-droid en protocol-droid. Speel als legendarische personages zoals Leia™, Yoda™, Boba Fett™, Darth Maul™, Poe™ en meer dan driehonderd ontgrendelbare personages uit alle negen films in de free play modus om leuke, nieuwe avonturen te creëren. Van de idyllische grasheuvels van Naboo tot de zandduinen van Jakku; je kunt in het hele LEGO Star Wars-heelal op avontuur gaan.

Verder onthult de trailer een nieuwe functie in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: de Mompelmodus. Hiermee kunnen fans van de klassieke LEGO Star Wars-games alle stemmen vervangen door gemompel!

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is nu beschikbaar voor digitale pre-order. Klanten die het spel digitaal vooruitbestellen ontvangen vroege toegang tot het Trooper-personagepakket op de dag van release. Het pakket is een maand na de release beschikbaar voor spelers die de Character Collection kopen (een seizoenspas met de zeven personagepakketten), maar is ook los verkrijgbaar. Digitale kopers kunnen tevens het klassieke speelbare personage Obi-Wan Kenobi™ ontgrendelen, dat niet los verkrijgbaar is. De fysieke versie van de Deluxe Edition bevat een exclusief LEGO Star Wars-minifiguur: Luke Skywalker met blauwe melk.