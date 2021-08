 LEGO Marvel Super Heroes verschijnt deze herfst op Nintendo Switch

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group en Marvel Entertainment kondigen aan dat LEGO Marvel Super Heroes op 8 oktober 2021 verschijnt op Nintendo Switch.

In een origineel verhaal dat het hele Marvel-universum doorkruist, gevuld met de klassieke LEGO-videogame-avonturen en -humor, nemen spelers de rol aan van hun favoriete Marvel-superhelden die een team vormen om een groep schurken tegen te houden die de wereld willen vernietigen. Spelers slaan, slingeren en vliegen door het Marvel-universum terwijl ze naar iconische locaties reizen, zoals de Stark Tower, de X-Mansion, Asteroid M en Asgard.

Gamers spelen meer dan 100 speelbare personages vrij vanuit alle hoeken van het Marvel-universum, inclusief fanfavorieten als Black Widow, Loki, Spider-Man, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool en Galactus!

LEGO Marvel Super Heroes op Nintendo Switch bevat ook de volgende eerder uitgegeven DLC-pakketten:

• LEGO Marvel Super Heroes Super-pakket: Maak je klaar om stenen te verpletteren met meer Super Heroes en Super Villains, inclusief nieuwe voertuigen en races. Speel als fanfavorieten Dark Phoenix, Winter Soldier, Symbiote Spider-Man, Hawkeye, Falcon en Beta Ray Bill.

• LEGO Marvel Super Heroes Asgard-pakket: Richt schade aan als de wraakzuchtige Malekith en de gemene LEGO-figuur Kurse. Speel als Jane Foster en de schildmaagd van Asgard, Sif. Verdedig het universum met Odin en de Warriors Three: Volstagg, Hogun en Fandral.

LEGO Marvel Super Heroes verschijnt op 8 oktober 2021 op Nintendo Switch en is nu beschikbaar op Xbox One®, PlayStation®4 en Windows PC’s. Om meer te weten te komen over LEGO Marvel Super Heroes, praat mee op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.