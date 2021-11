EA en BioWare hebben tijdens een livestream met het ontwikkelingsteam bekendgemaakt dat de langverwachte Legacy of the Sith-uitbreiding voor Star Wars: The Old Republic wordt uitgebracht op 14 december.

Tijdens de livestream werd ook de content getoond die spelers van de Legacy of the Sith-uitbreiding mogen verwachten, waaronder een gloednieuwe verhaallijn die het ultieme plan van Darth Malgus (de rebelse Sith) onthult, Combat Styles die spelers meer gameplayopties geven dan ooit tevoren, en diverse quality of life-upgrades. De release luidt het begin in van het tienjarig jubileum van de game, wat in 2022 uitgebreid gevierd wordt.

Het ontwikkelingsteam heeft ook een blogbericht gedeeld met een gedetailleerd overzicht van een aantal nieuwe features, die je hier kunt lezen.