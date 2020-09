Left 4 Dead 2 krijgt nieuwe gratis te downloaden DLC

Acht jaar na de grote laatste DLC-uitbreiding krijgt het inmiddels alweer elf jaar oude Left 4 Dead 2 weer nieuwe DLC.

De nieuwe content gaat onder de naam The Last Stand en is gemaakt door- en voor de community. De DLC is tot stand gekomen door de inzet van 30 fanatieke leden van de Left 4 Dead community in samenwerking met Valve.

The Last Stand bevat meer dan 20 nieuwe survival arena’s, vier nieuwe scavenge arena’s en een gloednieuwe campagne. Daarnaast zijn er nieuwe melee weapons toegevoegd, evenals nieuwe animaties, dialoog en wat balansaanpassingen. Ook zijn er tot slot 30 nieuwe achievements te verdienen.

De DLC voor Left 4 Dead 2 is overigens geheel gratis voor pc-eigenaren. Tijd om weer wat ondoden terug het graf in te sturen dus! Niet helemaal overtuigd? Bekijk dan snel nog even de officiële trailer hieronder.