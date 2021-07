Afgelopen E3 werd er een Guardians of the Galaxy-game aangekondigd. Gisteren werd voor dezelfde game een nieuw interview online geplaatst. Deze gaat dieper in op de cutscenes en animaties van het spel.

Online medium Game Informer had gisteren een video-interview met Darryl Purdy, Animation Director bij Eidos Montreal. Leer naast cutscenes en animaties ook meer over de combat en de sociale mechanieken tussen de diverse Guardians.