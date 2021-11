League of Legends komt naar de Epic Games Store

Jarenlang zijn de games van Riot enkel via een eigen launcher speelbaar geweest. Daar komt nu verandering in. Per direct kun je alle games van Riot via de Epic Games Store downloaden.

Ondanks dat de spellen via de Epic Games Store te downloaden en starten zijn, gaat het uit eindelijk nog wel via een launcher van Riot zelf, waar je als vanouds een groep kunt samenstellen. De nieuwe Riot-launcher kwam vorige maand uit en is een hub voor alle zijn games; League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant en Teamfight Tactics.

Bijkomend is het personage Jinx uit League of Legends vanaf vandaag beschikbaar in Fortnite als speelbaar personage. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de game dat een karakter uit het spel in een andere game voorkomt.

Deze plotselinge samenwerking tussen Riot en Epic komt voort uit Riots RiotX Arcane-evenement, welke het lanceren van diens Netflix-serie Arcane viert. Deze is vanaf 6 november beschikbaar.