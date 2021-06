Lead Designer van Portal naar Microsoft Games Studios

Kim Swift vertrekt naar Microsoft Games Studios en laat zo een periode bij Google Stadia achter zich. Waar ze precies aan gaat werken is nog niet bekend.

Kim gaat bij de XGS aan het werk om wat vaart achter innovatieve projecten te zetten en om samen te werken met onafhankelijke studios om aan games voor in de Cloud te werken, aldus de aankondiging op Twitter. Wat voor een projecten dit zijn weten we natuurlijk niet, het lijkt er in ieder geval op dat het met het streamen van games te maken heeft.

Dat ligt ook prima in haar straatje, Kim werkte hiervoor namelijk een tijd bij Stadia Games & Entertainment heeft gewerkt. Zoals we allemaal weten legde Stadia de focus op het streamen van games. Google trok echter afgelopen februari de stekker uit het project, dus daar was nog weinig te doen.

Naast ervaring met het Cloudplatform is Kim misschien wel het bekends van haar werk bij Valve, waar ze aan het designen van Portal heeft gewerkt, en heeft geholpen met Left 4 Dead en de Half Life 2-episodes. Nadat ze bij Valve vertrok heeft ze een tijdje bij EA Motive gewerkt, welke momenteel mogelijk een oude franchise nieuw leven in blazen.