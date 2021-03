Lead designer Hogwarts Legacy vertrekt bij Avalanche naar controversieel YouTube-kanaal

Hogwarts Legacy wordt opnieuw geteisterd door een nieuwe rel. Lead designer Troy Leavitt heeft zijn ontslag aangeboden, nadat hij niet bepaald in het goede daglicht werd gezet.

De ontwikkelaar schrijft op Twitter dat hij ontwikkelaar Avalanche verlaat en ‘alleen maar goede woorden’ over de nieuwe Harry Potter-game, zijn collega’s en uitgever Warner Bros heeft. Echter laat hij wel weten dat er nog een video op zijn YouTube-kanaal komt met een uitleg over de situatie.

In een opvolgende Tweet vermeld hij dat hij zich ‘helemaal zeker’ voelde in zijn functie en ‘zeer tevreden’ met zijn relatie met Warner Bros en Avalanche is.

Leavitt’s ontstlag komt na het opduiken van zijn YouTube kanaal waarin hij onder andere antifeministische dingen heeft geroepen. Deze overtuigingen zijn helaas niet de eerste controversie die rondom Hogwarts Legacy hangen. Eerder was het namelijk Avalanche al die liet weten zich zorgen te maken over J.K. Rowling’s overtuigingen over transgender mensen. In een FAQ die verscheen, nadat de game werd getoond tijdens een PlayStation 5 showcase, liet de ontwikkelaar dan ook weten dat Rowling niet betrokken was bij de ontwikkeling van de game.

Eerder deze maand werd bekend dat spelers zelf kunnen kiezen hoe hun personage eruit ziet en met welke soort stem er gesproken kan worden. Hierdoor is het dus ook mogelijk om als een transgender het avontuur aan te gaan. De game stond voor dit jaar gepland, maar onlangs werd Hogwarts Legacy uitgesteld naar 2022.