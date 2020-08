Na bijna twee decennia vertrekt schrijver, producent en DJ Lazlow Jones bij Rockstar Games.

Het lijkt erop dat Lazlow al sinds april is vertrokken bij het wereldberoemde gamebedrijf, maar dat we het nu pas krijgen te horen. Waarom hij is vertrokken is niet bekendgemaakt, maar we weten dat hij nu voor ‘een ander gamebedrijf’ werkt.

Lazlow werkte onder andere aan Bully, Max Payne en Red Dead Redemption.