Square Enix en IO Interactive onthullen de launch trailer van HITMAN 3, het dramatische sluitstuk van de World of Assassination-trilogie.

De beruchte Agent 47 is terug voor de belangrijkste contracten uit zijn carrière. HITMAN 3 is vanaf 20 januari beschikbaar voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Switch en pc.