Launchtrailer Marvel’s Avengers vrijgegeven

Square Enix en Crystal Dynamics hebben de launchtrailer van Marvel’s Avengers vrijgegeven, waarin we nog een kijkje krijgen op het verhaal van de game.

In de trailer zien we eigenlijk wat we al een paar keer eerder voorbij hebben zien komen. De catastrofe gebeurtenissen van A-Day en hoe dit effect heeft op de Avengers. Vijf jaar na deze gebeurtenissen is het aan jou de taak om de team weer bij elkaar te krijgen en het tegen een nieuwe vijand op te nemen.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. De game komt later dit jaar ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X. Degene die de game voor de current-gen consoles bestellen krijgen een gratis upgrade naar de desbetreffende next-gen console.