Launchtrailer en fotomodus van Kena: Bridge of Spirits

Ember Lab heeft twee trailers van Kena: Bridge of Spirits vrijgegeven. In de eerste zien we de fotomodus en de tweede brengt je alvast in de stemming voor de lancering.

Naast de twee trailers heeft de ontwikkelaar laten weten dat er een fysieke Deluxe editie van de game in november voor de PlayStation 4 en 5 zal verschijnen.

“Onze community was vanaf het moment dat we de game voor het eerst aankondigden extreem uitgesproken over hun wens voor een fysieke editie”, legt Josh Grier, Chief Operations Officer van Ember Lab, uit. “Het is een eer om een ​​game te maken die mensen aan hun collecties willen toevoegen, en we zijn verheugd om met Maximum Games samen te werken om dat zo snel mogelijk te maken na de eerste lancering.”

Kena: Bridge of Spirits zal morgen digitaal verkrijgbaar zijn voor de PC (via Epic Game Store), PlayStation 4 en 5. In de onderstaande trailer wordt de fotomodus voor de game uitgelicht.