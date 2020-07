Launchtrailer pc-versie Death Stranding vrijgegeven

Vanaf morgen kunnen pc-eigenaren aan de slag met Kojima’s Death Stranding. De game die gemixt werd ontvangen is namelijk vanaf morgen op Steam te vinden.

Zo was onze Boyd erg te spreken over Death Stranding, terwijl andere er niet in kunnen komen. Zo vinden ze de gameplay te repetitief of te saai, maar het ligt er natuurlijk ook maar net aan waar je een uitdaging in ziet of juist niet.

Death Stranding verscheen vorig jaar al voor de PlayStation 4 en werd voor Kojima helaas niet het succes waarop hij gehoopt had. Wat vinden jullie van de game? Of gaan jullie hem op de pc (nog) een kans geven? Check overigens ook nog eens de systeemeisen om te kijken of je pc daaraan voldoet.