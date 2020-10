Launchtrailer Assassin’s Creed Valhalla vrijgegeven

In de CGI launchtrailer van Assassin’s Creed Valhalla is het aan Eivor om zich koste wat het kost voor altijd in de koninkrijken van Engeland te vestigen.

De oorlog zal woeden. Koninkrijken zullen vallen. Want zo is de tijd van de Vikingen. Als geen ander weet Eivor dat je geen tweede kans krijgt om een goede eerste indruk te maken. Deze nieuwe CGI-trailer dompelt de kijker volledig onder in een Vikingraid, dankzij een realistische en dynamische korte film.

Assassin’s Creed Valhalla is vanaf 10 november 2020 verkrijgbaar voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Tevens is de game verkrijgbaar voor PlayStation 5 bij de lancering van deze console op 19 november 2020. Spelers die Assassin’s Creed Valhalla op de huidige consoles aanschaffen, krijgen een gratis next-gen upgrade voor de Xbox Series X of PlayStation 5. Ook gaat de game onderdeel zijn van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice.