Launch trailer Grid Legends vrijgegeven

Tussen alle grote open wereldgames door is vandaag ook Grid Legends gelanceerd. Om dat te vieren heeft Codemasters de launch trailer vrijgegeven.

Ook ondergetekende is druk bezig met de nieuwe racegame van Codemasters en de eerste Grid onder uitgever EA en tot nu toe laat de game een erg positieve indruk achter. Om je alvast in de stemming te krijgen voor deze arcade racegame kun je het beste deze trailer checken!

Grid Legends is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X en S, Xbox One, Steam en de PC via Origin.