Launch trailer F1 2021 vrijgegeven

Codemasters en EA vieren de aanstaande lancering van F1 2021 met een spectaculaire launch trailer.

Vanaf 13 juli kunnen spelers achter het stuur kruipen in het nieuwste deel van de prestigieuze F1-serie. Deze bevat alle teams, coureurs en circuits uit de 2021 FIA Formula One World Championship™.

F1 2021 wordt voor het eerst uitgebracht voor next-generation consoles en introduceert een splinternieuwe verhaalmodus, een uitgebreide carrièremodus voor twee spelers en drie nieuwe circuits: Portimão, Imola, and Jeddah, die gratis beschikbaar komen voor alle spelers als extra content na de lancering.

In de nieuwe verhaalmodus, genaamd Braking Point, racen spelers hun weg omhoog vanuit de Formule 2™ richting de enerverende wereld van de Formule 1. De uitgebreide carrièremodus introduceert een optie om met twee spelers te spelen, zowel online als vanaf de bank. Het wordt hierdoor mogelijk om een carrière te ervaren in hetzelfde team of tegen elkaar te strijden in rivaliserende teams tijdens synchrone racesessies. Ook introduceert de carrière modus een element genaamd Real-Season Start, dat spelers in staat stelt om hun carrière op ieder moment tijdens het seizoen te laten starten op basis van de real-life competitiestand van het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs van dat moment.

Vanaf 13 juli kunnen spelers drie dagen eerder toegang krijgen tot de volledige game met de Digital Deluxe Edition. Deze editie bevat zeven iconische F1-coureurs om te gebruiken in Mijn Team, samen met exclusieve customization content, 18,000 PitCoins en het Braking Point Content Pack.