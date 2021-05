Last of Us Part 2 heeft betere haptische feedback dankzij DualSense-update

Vorige week kreeg The Last of Us Part 2 een prestatie-upgrade op de PlayStation 5, maar het is je wellicht ook opgevallen dat de haptische feedback is verbeterd.

Dit heeft overigens niks te maken met de update die vorige week is vrijgegeven, maar aan een firmware update van de DualSense-controller, die in april al uitkwam. Volgens de co-director van The Last of Us Part 2 heeft de feedback van de DualSense een betere timing gekregen. Hierdoor zou de intensiteit en de textuur van de haptics beter te voelen zijn wanneer de controller gebruikt wordt voor een backwards compatible game.

De DualShock 4 had twee ronddraaiende ‘gewichten’ en de DualSense maakt juist gebruik van gewichten die naar voren en achter kunnen bewegen. Margenau vergelijkt de controller met een speaker, waarbij het een frequentie en niveau kan overbrengen met hoge en lage tonen.

As many of you are jumping back into TLOU2 on PS5, you may notice the haptics feel better. This is actually thanks to a firmware update to the DualSense controller back in April. THREAD: pic.twitter.com/zle0XQwDw6 — Kurt Margenau (@kurtmargenau) May 21, 2021

Het komt er dus op neer dat de nieuwe update voor de DualSense de haptische feedback net iets verfijnd heeft. Hebben jullie al iets van verschil gemerkt?!