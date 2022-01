Laatste trailer Uncharted-film getoond

Nog maar een aantal weken voor de Uncharted-film in de bioscopen verschijnt. Op 18 februari is deze te zien, maar tot die tijd moeten we het nog doen met een aantal vette trailers, waaronder deze laatste. Check ‘m hier!

We zien wederom moddervette actie, prachtige locaties en bijzondere artefacten. Zoals je van een game-verfilming mag verwachten gaat het heerlijk over de top; denk aan piratenschepen aan helikopters, waar men tussendoor slingert. Tom Holland, bekend van Spiderman en Dune, vertolkt de rol van Nathan Drake. Zijn tegenspeler is Mark Wahlberg, die in de huid van Victor “Sully” Sullivan kruipt.

Uncharted wordt geregisseerd door Ruben Fleischer, bekend van films als Venom en Zombieland. Het screenplay is geschreven door Rafe Judkins (Wheel of Time), Art Marcum (Iron Man, Transformers) en Matt Holloway (Iron Man, Transformers). Meningen zijn nogal verdeeld over de film dus natuurlijk ben ik benieuwd wat jullie er van vinden. Laat het ons weten!