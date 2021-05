Laatste trailer Final Fantasy VII Remake Intergrade toont intense gevechten en meer

Square Enix toont vandaag spectaculaire nieuwe scènes uit Final Fantasy VII Remake Intergrade voor de PlayStation 5.

De nieuwe beelden tonen de indrukwekkende PS5™-graphics van Final Fantasy VII Remake Intergrade en nieuwe content van de nieuwe episode genaamd Intermission, waarin Yuffie Kisaragi en haar partner Sonon Kusakabe een gevaarlijke missie uitvoeren om Midgar te infiltreren en het krachtigste materia van de Shinra Electric Power Company te stelen.

In deze missie kunnen spelers met Yuffie en Sonon snelle en flitsende aanvallen gebruiken en samenwerken tijdens gloednieuwe gevechten tegen Shinra’s Director of Advanced Weaponry Division, Scarlet, en Nero, een lid van de elite-eenheid van Deepground die bekendstaat als de Tsviets. Er is ook een nieuwe Summon Materia voor het oproepen van Ramuh, de legendarische Lord of Levin. Tenslotte toont de trailer gameplay van Fort Condor, een nieuwe tactische mini-game die speelbaar is.

Naast de trailer, zijn ook nieuwe gameplaybeelden en informatie onthuld voor de komende mobile-titel Final Fantasy VII The First Soldier. Tijdens een speciale livestream werd aangekondigd dat pre-registraties nu beschikbaar zijn voor de komende beta-test van deze battle royale action mobile-game, die loopt van 1 tot 7 juni 2021. Spelers die zich als prime SOLDIER-kandidaten willen bewijzen kunnen zich tussen nu en 27 mei 2021 hier inschrijven in de Google Play Store

Final Fantasy VII Remake Intergrade voor de PS5 maakt gebruik van de nieuwste generatie hardware voor een schat aan verbeteringen op het gebied van graphics, gameplay en systemen. Spelers die het origineel voor de PlayStation 4 hebben gekocht, kunnen gratis een PS5-update downloaden die zonder extra kosten alle current-gen verbeteringen toevoegt wanneer de game op een PS5-console wordt gespeeld. Daarnaast kunnen ze de nieuwe aflevering met Yuffie als opzichzelfstaande download aanschaffen in de PlayStation Store. Spelers die de disc-versie van Final Fantasy VII Remake op PS4 bezitten, hebben een PS5-console met schijfstation nodig om van deze digitale upgrade te kunnen profiteren.